Два человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в ТиНАО

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Два человека пострадали в ДТП в ТиНАО, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел возле дома 29 по Зименковской улице. На дороге столкнулись автобус и грузовик.

"По предварительным данным, пострадали два человека", – сообщил источник.

На место прибыли представители экстренных служб. Они уточняют обстоятельства происшествия.

Ранее смертельное ДТП произошло в Подмосковье. 52-летний мужчина сбил 35-летнего сына своей знакомой. Подозреваемый совершил наезд на жертву, когда попытался перепарковать машину. Мужчина в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.