МАК начал расшифровывать черные ящики аварийно севшего A321

17:33
17:33
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Фото: МАК
Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к расшифровке черных ящиков Airbus А321, который экстренно приземлился в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.
"Проведено обследование бортовых регистраторов, которое установило надлежащее состояние обоих регистраторов (речевого и параметрического) и наличие на них записей аварийного полета. Ведется расшифровка и анализ данных записей. В работе комиссии принимают участие представители Росавиации, а также, в соответствии с приложением 13 к Чикагской Конвенции ИКАО, уполномоченный представитель французского бюро расследования (BEA) – государства разработчика самолета и двигателей", – сообщили в пресс-службе МАК.
В работе комиссии участвуют эксперты компаний-производителей самолета и двигателей, а также представители "Уральских авиалиний". Назначен также уполномоченный представитель Великобритании, представляющий интересы государства регистрации самолета (Бермуды).
15 августа Airbus А321 компании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, совершил жесткую посадку в Подмосковье.
На борту было 224 пассажира и семь членов экипажа. Все пассажиры были эвакуированы.
Причиной происшествия стало попадание птиц в двигатели.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
По информации подмосковного МЧС, за помощью врачей после посадки обратились 74 человека.
Днем 18 августа началась подготовка к эвакуации воздушного судна. Специалисты Airbus и французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации приступили к осмотру места посадки. Они решили демонтировать сначала двигатели, а затем крылья и пассажирский салон. После этого самолет приподнимут с помощью надувных понтонов, погрузят на автотрейлер и доставят в один из ангаров на территории ЛИИ имени Громова.
Самолет уже не поднимется в небо, поскольку экономически нецелесообразно его восстанавливать.
Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам A321. Остальных членов экипажа он наградил орденами Мужества.
Сюжет: Жесткая посадка A321 в Подмосковье
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