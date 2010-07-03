МАК начал расшифровывать черные ящики аварийно севшего A321

Фото: МАК

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к расшифровке черных ящиков Airbus А321, который экстренно приземлился в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

"Проведено обследование бортовых регистраторов, которое установило надлежащее состояние обоих регистраторов (речевого и параметрического) и наличие на них записей аварийного полета. Ведется расшифровка и анализ данных записей. В работе комиссии принимают участие представители Росавиации, а также, в соответствии с приложением 13 к Чикагской Конвенции ИКАО, уполномоченный представитель французского бюро расследования (BEA) – государства разработчика самолета и двигателей", – сообщили в пресс-службе МАК.

В работе комиссии участвуют эксперты компаний-производителей самолета и двигателей, а также представители "Уральских авиалиний". Назначен также уполномоченный представитель Великобритании, представляющий интересы государства регистрации самолета (Бермуды).

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15 августа Airbus А321 компании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, совершил жесткую посадку в Подмосковье.

На борту было 224 пассажира и семь членов экипажа. Все пассажиры были эвакуированы.

Причиной происшествия стало попадание птиц в двигатели.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

По информации подмосковного МЧС, за помощью врачей после посадки обратились 74 человека.

Днем 18 августа началась подготовка к эвакуации воздушного судна. Специалисты Airbus и французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации приступили к осмотру места посадки. Они решили демонтировать сначала двигатели, а затем крылья и пассажирский салон. После этого самолет приподнимут с помощью надувных понтонов, погрузят на автотрейлер и доставят в один из ангаров на территории ЛИИ имени Громова.

Самолет уже не поднимется в небо, поскольку экономически нецелесообразно его восстанавливать.

Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам A321. Остальных членов экипажа он наградил орденами Мужества.

