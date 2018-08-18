Один человек пострадал в ДТП в поселении Московский

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Один человек пострадал в результате столкновения двух автомобилей. Авария произошла на Валуевском шоссе в поселении Московский, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Как сообщили в пресс-службе, один человек получил травмы при столкновении автомобилей Mercedes и "Жигули".

Пострадавшего осматривают медики.

На месте ДТП работают полицейские. Причины аварии устанавливаются.

17 августа один человек погиб и один пострадал в результате ДТП с участием трех грузовиков в Дмитровском районе Подмосковья. Авария произошла в 12:55 на 13-м километре трассы А107.