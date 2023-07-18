Инфекционист назвал возможные причины отравления детей в Краснодарском крае

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Причинами отравления детей на базе отдыха "Парус" в Краснодарском крае в частности могли стать сальмонеллез и кишечная инфекция. Об этом в беседе с RT сообщил доктор медицинских наук, врач – терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Об отравлении 12 детей и тренера базы стало известно 18 июля. Сообщалось, что 21 ребенок и их тренер прибыли на базу отдыха и пошли купаться в Черном море, хотя на территории базы действовал запрет на купание в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

"Если есть симптомы: температура, рвота и понос, то надо исследовать на предмет сальмонеллеза и кишечной инфекции. Надо пищеблок проверить в первую очередь", – сказал специалист.

По словам Жемчугова, вирусы, живущие в море, не устойчивы к жизни, поэтому вероятность заразиться ими при плавании ниже, чем через пищу. При этом причиной загрязнения воды, считает врач, могли стать выбросы из канализации, произошедшие из-за шторма.

На фоне отравления детей в Краснодарском крае Роспотребнадзор организовал проверку. В пищеблоке гостиницы, где находились несовершеннолетние граждане, специалисты уже отобрали пробы продуктов, питьевой воды, взяли смывы с объектов внешней среды, а также биоматериал у пострадавших.



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