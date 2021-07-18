Движение на Крымском Валу затруднено после ДТП с пятью автомобилями

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пять автомобилей столкнулись на Крымском Валу в районе станции метро "Добрынинская", на Садовом кольце образовался затор в оба направления. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На Крымском Валу в районе дома 9 столкнулись пять автомобилей. Движение по Садовому кольцу затруднено в оба направления", – говорится в сообщении.

В департаменте рекомендовали по возможности объезжать данный участок Садового кольца.

Ранее на Горьковском шоссе в районе Монина перевернулись сразу два большегруза. Столкнулись фура и груженая Газель. Один автомобиль улетел в кювет, а второй перевернулся, перегородив две полосы движения.