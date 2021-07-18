Движение на Крымском Валу затруднено после ДТП с пятью автомобилями

15:24
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Пять автомобилей столкнулись на Крымском Валу в районе станции метро "Добрынинская", на Садовом кольце образовался затор в оба направления. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"На Крымском Валу в районе дома 9 столкнулись пять автомобилей. Движение по Садовому кольцу затруднено в оба направления", – говорится в сообщении.
В департаменте рекомендовали по возможности объезжать данный участок Садового кольца.
Ранее на Горьковском шоссе в районе Монина перевернулись сразу два большегруза. Столкнулись фура и груженая Газель. Один автомобиль улетел в кювет, а второй перевернулся, перегородив две полосы движения.
Пять автомобилей столкнулись на Крымском Валу
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