Снаряд времен ВОВ нашли на стройке в Москве

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Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли на стройке в Нижегородском районе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

"На стройке на улице Газгольдерная при проведении работ обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Ведется проверка", – сказал агентству источник.

К месту обнаружения следуют полиция и саперы.

В июне снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на стройке в Хорошево-Мневниках. Его нашли при работах по адресу улица Мневники, владение 5.

