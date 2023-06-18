Во Владикавказе ввели режим ЧС из-за сильных ливней

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Во Владикавказе ввели режим ЧС из-за из-за сильных ливней. Об этом сообщает администрация местного самоуправления (АМС) города в своем телеграм-канале.

"В АМС города Владикавказа проходит экстренное заседание комиссии ЧС под председательством главы администрации Вячеслава Мильдзихова. По решению комиссии с 18:00 на территории города вводится режим чрезвычайной ситуации", – сказано в сообщении.

По информации АМС, 18 июня из-за сильного ливня в городе подтопило дома, повалены деревья. Сотрудники МЧС эвакуируют людей, экстренные оперативные службы восстанавливают подачу электроэнергии. От МЧС России к ликвидации последствий ливня привлечены 46 человек личного состава и 12 единиц техники.

14 июня власти Сочи ввели локальный режим ЧС в Хостинском районе. Причиной этого стали подтопления после обильных дождей.

До этого в Чите из-за паводка подтоплены оказались свыше 1 тысячи участков и 559 жилых и дачных домов. Был объявлен режим ЧС.

Режим ЧС ввели в краснодарском Армавире из-за ливней