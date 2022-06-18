СК возбудил уголовное дело после ДТП со студенческим автобусом на Кубани

Фото: СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статье 238 Уголовного кодекса РФ ("Оказания услуг не отвечающих требованиям безопасности"). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Происшествие случилось в районе поселка Мезмай. По данным следствия, группа студентов направлялась в населенный пункт на арендованном для поездки пассажирском автобусе "КИА", который принадлежит 59-летнему индивидуальному предпринимателю.

"В ходе движения по автодороге направлением станица Нижегородская – поселок Мезмай – Лаго-Наки, водитель автобуса, двигаясь со скоростью не обеспечивающей постоянного контроля за движением транспортного средства, на закругленном участке дороги влево, не справился с управлением и допустил наезд на металлическое дорожное ограждение и съезд с дороги", – говорится в сообщении.

В момент происшествия внутри находился 21 человек, из которых 19 – студенты. В результате происшествия травмы получили 15 пассажиров и водитель автобуса. Угрозы их жизни не имеется.

Ранее местная прокуратура сообщала, что причиной инцидента стал отказ тормозов автобуса. После этого транспортное средство протаранило несколько припаркованные легковых машин, съехало с дороги и врезалось в дерево. В автобусе находились студенты Кубанского государственного университета.

