Поезд сбил актрису Галину Дашевскую в Подмосковье

Фото: стоп-кадр из фильма "Виноватые", 1988 год, режиссеры А. Мекке, А. Покровский

Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда в Подмосковье. Ей было 79 лет, сообщает "Интерфакс".

В Театре имени Моссовета подтвердили, что актриса скончалась, но заявили, что не располагают подробностями случившегося.

По предварительным данным, ЧП случилось в районе станции Жаворонки. Машинист поезда пытался применить экстренное торможение, но не сумел избежать столкновения.

Дашевская родилась в 1941 году, закончила Театральную студию при театре имени Моссовета в 1964 году и с тех пор там играла. Сыграла более 40 ролей в различных спектаклях.

Также актриса снялась в таких фильмах, как "Белое солнце пустыни" и "Июльский дождь".