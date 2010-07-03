Проверку проводят в Академии управления МВД

В Академии управления МВД России началась проверка из-за подозрений в нецелевом расходовании бюджетных средств. Об этом сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, доследственную проверку организовали 17 июня. В учебном заведении в ходе ревизии были выявлены нарушения финансово-хозяйственной деятельности.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Подробности уточняются.

Академия управления МВД расположена в столице на улице Зои и Александра Космодемьянских. В учебном заведении готовят руководящий состав органов внутренних дел и научно-педагогические кадры.