С фасада здания Академии управления МВД в Москве украли двуглавого орла

10 июля, 16:01
Фото: wikimedia.org/ Барвенковский / по лицензии CC BY-SA 4.0
В Войковском районе Москвы с фасада здания Академии управления МВД РФ украли геральдический знак – двуглавого орла. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Вечером 7 июля сотрудник академии заметил, что с одной из оконных решеток на фасаде пропал чугунный геральдический знак – эмблема МВД России в виде двуглавого орла.
Ущерб оценивают примерно в 3,5 тысячи рублей.
Полиция задержала 22-летнего жителя Истры рядом с местом происшествия. Его проверяют на причастность к краже.
Академия управления МВД России находится на улице Зои и Александра Космодемьянских.
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