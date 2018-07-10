С фасада здания Академии управления МВД в Москве украли двуглавого орла

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В Войковском районе Москвы с фасада здания Академии управления МВД РФ украли геральдический знак – двуглавого орла. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вечером 7 июля сотрудник академии заметил, что с одной из оконных решеток на фасаде пропал чугунный геральдический знак – эмблема МВД России в виде двуглавого орла.

Ущерб оценивают примерно в 3,5 тысячи рублей.

Полиция задержала 22-летнего жителя Истры рядом с местом происшествия. Его проверяют на причастность к краже.

Академия управления МВД России находится на улице Зои и Александра Космодемьянских.