Украденные старинные иконы вернули храму в Кривцах

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли похищение икон XIX и начала XX веков из церкви в селе Кривцы Раменского района. Об этом говорится на сайте ГУ МВД РФ. Преступление было совершено в ночь на 30 января.
"Четверо злоумышленников, повредив резные колонны XVIII века, выломали из иконостаса икону "Троица Новозаветная" и образ Божией Матери "Смоленская", в честь которого в 1708 году князем Волконским был возведен этот храм", – говорится в сообщении полиции.
В числе похищенного также оказались иконы "Спас Вседержитель" "Богоматерь Страстная", а также преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Феодора Стратилата, святителя Спиридона Тримифунтского, семи отроков Эфесских.
Через несколько дней после похищения несколько икон нашли в квартире перекупщика в Ярославле. Еще спустя неделю несколько икон обнаружили на Вернисаже в Измайлово. Как выяснилось, злоумышленникам удалось продать древние образы в один из антикварных магазинов за 75 тысяч долларов.
Подозреваемых в краже задержали в Северо-Восточном и Южном округах столицы. Заказчик преступления скрывался в Калмыкии, а организатор, которого поймали лишь в конце мая, находился более пяти лет в федеральном розыске по обвинению в мошенничестве в крупном размере.
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