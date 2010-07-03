Украденные старинные иконы вернули храму в Кривцах

Фото: видео мвд.рф

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли похищение икон XIX и начала XX веков из церкви в селе Кривцы Раменского района. Об этом говорится на сайте ГУ МВД РФ. Преступление было совершено в ночь на 30 января.

"Четверо злоумышленников, повредив резные колонны XVIII века, выломали из иконостаса икону "Троица Новозаветная" и образ Божией Матери "Смоленская", в честь которого в 1708 году князем Волконским был возведен этот храм", – говорится в сообщении полиции.

В числе похищенного также оказались иконы "Спас Вседержитель" "Богоматерь Страстная", а также преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Феодора Стратилата, святителя Спиридона Тримифунтского, семи отроков Эфесских.

Через несколько дней после похищения несколько икон нашли в квартире перекупщика в Ярославле. Еще спустя неделю несколько икон обнаружили на Вернисаже в Измайлово. Как выяснилось, злоумышленникам удалось продать древние образы в один из антикварных магазинов за 75 тысяч долларов.

Подозреваемых в краже задержали в Северо-Восточном и Южном округах столицы. Заказчик преступления скрывался в Калмыкии, а организатор, которого поймали лишь в конце мая, находился более пяти лет в федеральном розыске по обвинению в мошенничестве в крупном размере.

