18 июня 2018, 10:19Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту возгорания на шахте в Кузбассе
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Кемерово проводит проверку соблюдения правил техники безопасности и охраны труда. Проверка начата в связи с возгоранием кабеля на шахте "Ерунаковская-8", сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что при возгорании кабеля никто не пострадал, пожар был ликвидирован. Однако были эвакуированы 114 человек. На данный момент в шахте работают девять человек, чтобы поддерживать ее жизнедеятельность.
Возгорание произошло на глубине 580 метров между конвейерным штреком № 6 и вентиляционным штреком № 37 в сбойке № 12.
В феврале 2013 года шахта "Ерунаковская-8" была введена в эксплуатацию и находится под управлением Распадской угольной компании.