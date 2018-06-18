Прокуратура начала проверку по факту возгорания на шахте в Кузбассе

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Межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Кемерово проводит проверку соблюдения правил техники безопасности и охраны труда. Проверка начата в связи с возгоранием кабеля на шахте "Ерунаковская-8", сообщает ТАСС.



Ранее сообщалось, что при возгорании кабеля никто не пострадал, пожар был ликвидирован. Однако были эвакуированы 114 человек. На данный момент в шахте работают девять человек, чтобы поддерживать ее жизнедеятельность.

Возгорание произошло на глубине 580 метров между конвейерным штреком № 6 и вентиляционным штреком № 37 в сбойке № 12.

В феврале 2013 года шахта "Ерунаковская-8" была введена в эксплуатацию и находится под управлением Распадской угольной компании.