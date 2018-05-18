На Кубе разбился пассажирский Boeing-737

18 мая 2018, 20:32
Пассажирский самолет разбился на Кубе
Boeing-737 кубинской авиакомпании Cubana de Aviacionсо разбился на Кубе в пятницу, 18 мая, сообщает ТАСС.
По некоторым данным, на борту лайнера находились 104 пассажира.
Отмечается, что авиакатастрофа произошла при взлете в международном аэропорту Гаваны имени Хосе Марти. Самолет направлялся в Гайану.
Посольство России на Кубе выясняет, есть ли на борту Boeing граждане РФ. Как передает РИА Новости, на место крушения самолета прибыл глава Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.
По данным СМИ, три пассажира лайнера выжили в авиакатастрофе.
#Urgente: Un avión de Cubana de Aviación cae en el aeropuerto José Martí. En toda La Habana se escuchan las sirenas de los bomberos. Los medios oficiales confirman el accidente aéreo y dicen que las fuerzas de salvamento se dirigen hacia Boyeros https://t.co/z2WuLkMx7d pic.twitter.com/AKZSX5AsPQ— Mario J. Pentón (@mariojose_cuba) 18 мая 2018 г.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: