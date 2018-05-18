На Кубе разбился пассажирский Boeing-737

Пассажирский самолет разбился на Кубе

Boeing-737 кубинской авиакомпании Cubana de Aviacionсо разбился на Кубе в пятницу, 18 мая, сообщает ТАСС.

По некоторым данным, на борту лайнера находились 104 пассажира.

Отмечается, что авиакатастрофа произошла при взлете в международном аэропорту Гаваны имени Хосе Марти. Самолет направлялся в Гайану.

Посольство России на Кубе выясняет, есть ли на борту Boeing граждане РФ. Как передает РИА Новости, на место крушения самолета прибыл глава Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.

По данным СМИ, три пассажира лайнера выжили в авиакатастрофе.