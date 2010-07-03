Темы дня

ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

02:03

Число погибших в ДТП с автобусом на острове Мадейра возросло до 29

происшествия ДТП за рубежом

02:03

Поделиться в социальных сетях:

Фото: HOMEM GOUVEIA/EPA/ТАСС

Число погибших в ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра возросло до 29, уточняет агентство Lusa со ссылкой на больницу города Фуншал.

По последним данным, от полученных травм один из пострадавших скончался в больнице.

Ранее, ссылаясь на гражданскую оборону острова, издание сообщало о 28 погибших и 28 пострадавших.

По информации газеты Diário de Notícias, среди погибших 11 мужчин и 17 женщин. По данным немецкого МИД, в автобусе ехали туристы из Германии.

Авария произошла вечером в среду в курортном районе Канису на юго-востоке острова. Автобус выехал с территории гостиничного комплекса Quinta Splendida неподалеку от места аварии.

По предварительным данным, транспортное средство потеряло управление, съехало с дороги и упало на крышу жилого дома. В полиции не исключают, что у автобуса отказали тормоза.

По другой версии, на горной дороге водитель автобуса не справился с управлением и врезался в здание возле трассы.

В настоящее время посольство РФ в Португалии проверяет, были ли среди пассажиров россияне.

происшествия ДТП за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика