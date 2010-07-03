Число погибших в ДТП с автобусом на острове Мадейра возросло до 29

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Число погибших в ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра возросло до 29, уточняет агентство Lusa со ссылкой на больницу города Фуншал.

По последним данным, от полученных травм один из пострадавших скончался в больнице.

Ранее, ссылаясь на гражданскую оборону острова, издание сообщало о 28 погибших и 28 пострадавших.

По информации газеты Diário de Notícias, среди погибших 11 мужчин и 17 женщин. По данным немецкого МИД, в автобусе ехали туристы из Германии.

Авария произошла вечером в среду в курортном районе Канису на юго-востоке острова. Автобус выехал с территории гостиничного комплекса Quinta Splendida неподалеку от места аварии.

По предварительным данным, транспортное средство потеряло управление, съехало с дороги и упало на крышу жилого дома. В полиции не исключают, что у автобуса отказали тормоза.

По другой версии, на горной дороге водитель автобуса не справился с управлением и врезался в здание возле трассы.

В настоящее время посольство РФ в Португалии проверяет, были ли среди пассажиров россияне.