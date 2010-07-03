В ДТП на Мадейре 28 человек погибли, 28 пострадали

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Гражданская оборона португальского острова Мадейра уточнила, что в ДТП с автобусом в муниципалитете Санта-Круш 28 человек погибли, еще 28 получили травмы разной степени тяжести, передает агентство Lusa. Пострадавших доставили в больницу города Фуншал.

Ранее сообщалось, что в аварии погибли 28 человек, число раненых не уточнялось.

По данным газеты Diário de Notícias, среди погибших 11 мужчин и 17 женщин. Предположительно, это туристы из Германии. Местные СМИ отмечают, что в автобусе ехали от 51 до 55 человек.

Авария произошла вечером в среду в курортном районе Канису на юго-востоке острова. Автобус выехал с территории гостиничного комплекса Quinta Splendida неподалеку от места аварии.

По предварительным данным, транспортное средство потеряло управление, съехало с дороги и упало на крышу жилого дома. В полиции не исключают, что у автобуса отказали тормоза.

По другой версии, на горной дороге водитель автобуса не справился с управлением и врезался в здание возле трассы.

Сейчас российское посольство в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса.

На место происшествия прибыло несколько пожарных бригад и более 10 машин скорой помощи.