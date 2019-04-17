Двадцать восемь человек погибли в ДТП на Мадейре

Фото: HOMEM GOUVEIA/EPA/TASS

По меньшей мере двадцать восемь человек погибли в результате аварии туристического автобуса на португальском острове Мадейра, сообщает агентство Reuters.

Как передает газета Diário de Notícias, среди погибших – 17 женщин и 11 мужчин, предположительно, туристы из Германии. По имеющейся информации, водитель автобуса и гид, оба португальцы, получили травмы.

Точное число раненых пока не уточняется. Местные СМИ отмечают, что в автобусе ехали от 51 до 55 человек.

Авария произошла вечером в среду в курортном районе Канису на юго-востоке острова. Автобус покинул гостиничный комплекс Quinta Splendida неподалеку от места аварии.

По предварительным данным, транспортное средство потеряло управление, съехало с дороги и упало на крышу жилого дома. В полиции не исключают, что у автобуса отказали тормоза.

По другой версии, на горной дороге водитель автобуса не справился с управлением и врезался в здание возле трассы.

Сейчас российское посольство в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса.

На место происшествия прибыло несколько пожарных бригад и более 10 машин скорой помощи.