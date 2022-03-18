Водителем пикапа в ДТП с 9 жертвами в США был 13-летний подросток – СМИ

Фото: depositphotos/dechevm

За рулем пикапа, который накануне врезался в фургон на западе Техаса и спровоцировал ДТП с девятью погибшими, находился 13-летний подросток. Об этом сообщает телеканал NBC.

Как уточнил глава национального совета по безопасности на транспорте США Брюс Ландсберг, столкновение произошло на высокой скорости. Кроме того, по предварительным данным, перед аварий у фургона лопнуло переднее левое колесо.

Установить, что за рулем пикапа находился подросток, удалось на основании идентификации останков, уточняет издание. Они были обнаружены на водительском сиденье.

Авария произошла 17 марта. Вместе с ребенком в пикапе был взрослый мужчина. Он погиб. В фургоне находилась команда по гольфу Университета Юго-Запада и ее тренер, они возвращались с соревнований. В результате выжили только два члена команды. Их госпитализировали в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Техасе столкнулись 130 автомобилей. Погибли не менее 6 человек, более 30 были госпитализированы. По предварительным данным, причиной ДТП стал гололед.