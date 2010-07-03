В метро опровергли аварию на "Бабушкинской"

Пассажиров одного из поездов высадили на станции "Медведково". Они уехали на следующем составе, сообщили в пресс-службе столичного метро. Также отмечается, что в настоящий момент движение введено в график.
Ранее очевидцы сообщили, что на станции "Бабушкинская" чувствовался запах гари и дыма.
8 марта сбой произошел на Калининской линии метро. На станции "Перово" под прибывающий поезд упал молодой человек. От полученных травм он скончался.
В результате инцидента было остановлено движение поездов на участке от станции "Новокосино" до станции "Шоссе энтузиастов".
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