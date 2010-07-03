В метро опровергли аварию на "Бабушкинской"

Пассажиров одного из поездов высадили на станции "Медведково". Они уехали на следующем составе, сообщили в пресс-службе столичного метро. Также отмечается, что в настоящий момент движение введено в график.

Ранее очевидцы сообщили, что на станции "Бабушкинская" чувствовался запах гари и дыма.

8 марта сбой произошел на Калининской линии метро. На станции "Перово" под прибывающий поезд упал молодой человек. От полученных травм он скончался.

В результате инцидента было остановлено движение поездов на участке от станции "Новокосино" до станции "Шоссе энтузиастов".