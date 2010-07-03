В ТЦ "Весна" произошло возгорание

Фото: vesna-trk.ru

Очевидцы сообщили, что в торговом центре "Весна" на Алтуфьевском шоссе произошло возгорание, передает телеканал Москва 24.

Возгорание случилось в кинотеатре ТЦ. По информации Агентства "Москва", в кинотеатре забарахлил аппарат по производству поп-корна. В нем произошло короткое замыкание на площади половина квадратного метра. Последствия поломки сотрудники "Люксора" устранили сами, и никто не пострадал.