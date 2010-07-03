Пожар произошел в доме в Волоколамском районе Подмосковья

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Возгорание произошло в одном из частным домов Волоколамского района Подмосковья.

Как сообщает пресс-служба МЧС по области, огонь вспыхнул в деревне Хворостинки, СНТ "Энергетик".

Для тушения пожара были привлечены семь человек и две единицы техники, передает Агентство "Москва".