В Полтавской области Украины после взрывов повредился объект инфраструктуры

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В Полтавской области на Украине получил повреждения инфраструктурный объект в результате взрывов. Об этом глава областной военной администрации Филипп Пронин написал в своем телеграм-канале.

"Это привело к пожару, который уже ликвидировали", – сообщил он.

В ночь на 18 февраля сирены воздушной тревоги звучали в четырех регионах Украины: в Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях страны.

В СМИ также писали о мощных взрывах, которые прогремели в Харьковской и Полтавской областях.

Ранее сообщалось, что российские силы нанесли удар по месту разработки новейших ракет для украинской армии. По словам киевского военного эксперта Алексея Гетьмана, значительные потери ВПК Украины стали возможными из-за разведывательных мероприятий российской стороны.

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