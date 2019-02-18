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14:54

Полиция проверит видео с привязанной к машине ДПС собакой

происшествия

14:54

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Фото: телеканал Москва 24

Сахалинская полиция проведет служебную проверку по факту видео, на котором служебная собака на привязи бежит за патрульной машиной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону в понедельник, 18 марта.

В ведомстве отметили, что действиям сотрудника полиции будет дана оценка. По итогам проверки он будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее в сети появилось видео, на котором за патрульной машиной ДПС бежит привязанная к ней служебная собака. Ролик был снят в городе Оха. Впоследствии выяснилось, что за рулем автомобиля находился начальник отдела МВД Шамиль Гаджиев.

Ролик вызвал широкий общественный резонанс. Пользователи соцсетей обвинили Гаджиева в жестком обращении с животными и призвали привлечь его к ответственности.

Кто привязал собаку к полицейской машине

происшествия

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