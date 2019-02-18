Таксист расстрелял пассажира в Хамовниках

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Таксист в ходе конфликта в Хамовниках выстрелил мужчине в живот из травматического пистолета, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 17 февраля в районе дома №12 на улице 2-я Фрунзенская. Там у водителя такси возник конфликт из-за сильного алкогольного опьянения одного из пассажиров.

В ходе потасовки в машине водитель достал травматический пистолет и выстрелил в живот мужчине, который провожал пассажиров. После этого таксист скрылся.

Сейчас полиция проводит проверку. С места происшествия изъяты две гильзы.