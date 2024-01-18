18 января, 12:44Происшествия
Мебельный цех загорелся в Саранске почти на 1,8 тыс "квадратов"
Фото: vk.com/pro_10tvrm
Мебельный цех загорелся в Саранске на улице Пролетарской, площадь возгорания составляет 1 750 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
В ведомстве уточнили, что есть угроза распространения огня. Тушение осложнено высокой пожарной нагрузкой здания.
На месте работают 63 специалиста и 15 единиц техники МЧС России. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее на Чагинской улице в Москве вспыхнул трансформатор. Пожарные оперативно прибыли на территорию электроподстанции и смогли ликвидировать пожар.
В результате случившегося никто не пострадал. Всего были задействованы 65 человек и 21 единица техники.
Также в столице ликвидировали пожар в строящемся здании банка недалеко от "Москва-Сити". Огонь потушили на площади 400 квадратных метров. Никто не пострадал.
Пожар произошел в Усачевских банях
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