Мебельный цех загорелся в Саранске почти на 1,8 тыс "квадратов"

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Мебельный цех загорелся в Саранске на улице Пролетарской, площадь возгорания составляет 1 750 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что есть угроза распространения огня. Тушение осложнено высокой пожарной нагрузкой здания.

На месте работают 63 специалиста и 15 единиц техники МЧС России. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее на Чагинской улице в Москве вспыхнул трансформатор. Пожарные оперативно прибыли на территорию электроподстанции и смогли ликвидировать пожар.

В результате случившегося никто не пострадал. Всего были задействованы 65 человек и 21 единица техники.

Также в столице ликвидировали пожар в строящемся здании банка недалеко от "Москва-Сити". Огонь потушили на площади 400 квадратных метров. Никто не пострадал.

Пожар произошел в Усачевских банях