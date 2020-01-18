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Москва 24

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Происшествия

17:25

Администрация "Лужников" опровергла информацию о госпитализации девочки

происшествия

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Администрация "Лужников" опровергли информацию СМИ о госпитализации девочки, которая якобы получила травмы на территории аквакомплекса, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказала замдиректора по коммуникациям и продвижению АО "Лужники" Юлия Журкина, такого инцидента не было.

"Единственная ситуация, которая может как-то быть отнесена к вопросу, – это обращение в четверг родителей маленькой девочки по поводу синяка на ягодице. Родители не знали, откуда синяк. Эту гематому обработали в медпункте, и они продолжили купаться и кататься на горках до вечера", – объяснила она.

Журкина добавила, что в связи с многократными звонками СМИ в "Лужниках" просматривают камеры четверга, чтобы вопрос с возможным происшествием.

Ранее в СМИ появились сведения о том, что в аквапарке на территории спорткомплекса получила травмы четырехлетняя девочка. Это якобы случилось после того, как ее нога попала в сливную трубу бассейна. Затем, как утверждалось в СМИ, ребенка госпитализировали.

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