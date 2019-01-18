Грузовик и шесть легковушек столкнулись в Рязани

Шесть человек получили травмы при столкновении грузовика с полуприцепом и шестью легковыми автомобилями на 181-м километре автодороги М-5 "Урал" в Рязани. Среди пострадавших один ребенок, сообщает областной главк МВД.

ДТП произошло около 18:00 по московскому времени. Характер травм пострадавших не уточняется.

В настоящее время на месте случившегося работают полицейские. Они выясняют обстоятельства аварии.