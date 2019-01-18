Рейс "Победы" вернется в Москву из-за ухудшения здоровья пассажира

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Командир самолета лоукостера "Победа", вылетевшего из Москвы в Махачкалу, решил вернуться в аэропорт Внуково из-за резкого ухудшения состояния здоровья пассажира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

Отмечается, что воздушное судно приземлится со значительным превышением максимальной посадочной массы.

Когда лайнер сядет, он надолго встанет на обязательные регламентные работы. Они являются обязательными при посадки с превышением максимальной посадочной массы.

Подробностей о недуге пассажира в авиакомпании не сообщили.