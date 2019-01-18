В Марьине водитель внедорожника сбил человека и скрылся с места аварии

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

На юго-востоке столицы водитель Hyundai Santa Fe сбил человека, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел на Люблинской улице в районе дома №118. После наезда внедорожник скрылся с места аварии.

Для розыска водителя введен план "Перехват". На месте ДТП работают сотрудники полиции.