Участок Садового кольца остался без света из-за короткого замыкания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В центре Москвы из-за короткого замыкания отключилось уличное освещение.

По информации РИА Новости, это произошло на участке Садового кольца от улицы Остоженка до Пречистенки.

По предварительной информации, замыкание произошло в одном из фонарей. Сейчас ведутся работы по его восстановлению. Аварийное отключение не затронуло ряд зданий на Зубовском бульваре.