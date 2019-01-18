В Ленобласти произошел взрыв на магистральном газопроводе

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

На строящемся магистральном газопроводе в деревне Овино в Ленинградской области произошел взрыв. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Уточняется, что ЧП случилось вдали от жилых домов. Причина случившегося – строительные работы.

К настоящему моменту возгорание уже ликвидировано. Инцидент не привел к значительным последствиям – от поврежденного участка газоснабжение не зависит. По данным МЧС, с поврежденного участка будут выкачивать газ, поэтому в районе происшествия возможно будет ощущаться запах газа.