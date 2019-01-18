Женщина в Москве не послушала дворника и погибла при падении снега

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Женщина, которая скончалась от падения снега с очищаемой крыши, проигнорировала все предупреждения и оттолкнула сотрудника ГБУ "Жилищник", сообщает пресс-служба ЮВАО.

Инцидент случился по адресу: Танковый проезд, дом 3. Для проведения работ по удалению наледи с кровли и очистке от снега территорию огородили и выставили ограждения.

Как уточняется, женщина прошла через ограждения, не обращая внимания на попытки сотрудника ГБУ ее остановить. Пытаясь спасти женщину, работник получил травмы. В результате женщина погибла, сотрудник ГБУ "Жилищник" доставлен в больницу.