Четверо пострадавших в Керчи детей выпишут из больницы на следующей неделе

Четверых пострадавших при нападении на политехнический колледж в Керчи, которые проходили лечение в столичном НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, могут выписать на следующей неделе. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе медучреждения.
Как уточнили в пресс-службе, шесть из 11 пострадавших, доставленных на лечение в столицу, "еще остаются в институте". Сотрудники НИИ не исключили, что "четверо будут выписаны, возможно, уже на следующей неделе".
17 октября студент Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу в столовой политехнического колледжа в Керчи, а затем покончил с собой. От действий Рослякова погибли 20 человек: 15 студентов и пятеро взрослых.
Пострадали еще 73 человека. Из них 50 были госпитализированы, причем 11 раненых перевезли в Москву для дальнейшего лечения. По факту атаки на колледж было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.