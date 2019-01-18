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12:38

Четверо пострадавших в Керчи детей выпишут из больницы на следующей неделе

происшествия медицина

12:38

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Четверых пострадавших при нападении на политехнический колледж в Керчи, которые проходили лечение в столичном НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, могут выписать на следующей неделе. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе медучреждения.

Как уточнили в пресс-службе, шесть из 11 пострадавших, доставленных на лечение в столицу, "еще остаются в институте". Сотрудники НИИ не исключили, что "четверо будут выписаны, возможно, уже на следующей неделе".

17 октября студент Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу в столовой политехнического колледжа в Керчи, а затем покончил с собой. От действий Рослякова погибли 20 человек: 15 студентов и пятеро взрослых.

Пострадали еще 73 человека. Из них 50 были госпитализированы, причем 11 раненых перевезли в Москву для дальнейшего лечения. По факту атаки на колледж было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Сюжет: Взрыв в Керчи

происшествия медицина

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