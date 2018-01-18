Названа причина пожара на нефтепроводе в Саратовской области

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Снижение давления в системе стало причиной утечки нефти на нефтепроводе в Саратовской области, в результате чего произошел пожар.

Специалистам предстоит установить,почему произошел сбой, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Александра Буренина.

Инцидент произошел днем в четверг, 18 января, около села Красноармейское Энгельсского района на магистральном нефтепроводе Куйбышевск – Тихорецк компании "Транснефть". Из-за пожара прокачку нефти пришлось остановить.

По предварительным данным, произошел разлив нефтепродуктов в объеме до 2 тысяч кубометров. Площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров. Загорелось несколько зданий, пострадавших нет.