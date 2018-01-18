Нефтепровод загорелся в Саратовской области

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Нефть загорелась в Саратовской области после аварии на магистральном нефтепроводе.

Инцидент произошел в селе Красноармейском Энгельсского района. Нефть горит в самом населенном пункте, передает РИА Новости.

В областном главке МЧС сообщили, что к месту происшествия выехали 15 единиц техники и 51 человек личного состава. Сотрудники компании "Транснефть", которой принадлежит нефтепровод, находятся на месте пожара.

Из-за ЧП приостановлена прокачка по нефтепроводу Куйбышев — Тихорецк. Как заявили в компании, авария не скажется на поставках на экспорт.