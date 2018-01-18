Спасатели эвакуировали 10 человек после хлопка газа в доме в Королеве

18 января, 20:23
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Спасатели эвакуировали 10 человек из жилого дома в Королеве после хлопка газа в одной из квартир.
Как рассказали в МЧС, на кухне квартиры на третьем этаже, предположительно, произошла утечка газа. Из-за хлопка загорелась кухонная мебель. Хозяин квартиры сам потушил пожар до прибытия спасателей, передает Агентство "Москва".
В результате ЧП были выбиты окна на кухне, однако несущие конструкции не пострадали. После происшествия квартиру отключили от газоснабжения.
Инцидент произошел вечером 18 января на шестом этаже девятиэтажного жилого дома по улице 50-лет ВЛКСМ. Хозяина квартиры осмотрели врачи скорой помощи.
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