Фото: ТАСС/пресс-служба ГУ МЧС

Хлопок газа произошел в квартире в Королеве вечером в четверг, 18 января.

В результате происшествия разбилось стекло и разрушились перекрытия, сообщает Агентство "Москва". Как пояснили в экстренных службах, в квартире находился один человек. В настоящий момент его осматривают врачи скорой помощи.

Инцидент произошел на шестом этаже девятиэтажного жилого дома по адресу: улица 50-лет ВЛКСМ, дом 9. Ликвидацию последствий осуществляют шесть единиц техники и 19 спасателей.