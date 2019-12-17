Молодой человек сломал шею в туалете столичного бара

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Молодой человек получил тяжелые травмы после посещения бара в Тверском районе столицы, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в пресс-службе МВД по городу, инцидент произошел на улице Новослободская. 19-летний посетитель заведения, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, упал в туалетной комнате на порог.

В медучреждении у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и переломы шейного отдела позвоночника. По данному факту полицейские проводят проверку, выясняются подробности случившегося.

18-летний приезжий из Орска, работающий одном из салонов сотовой связи в Москве, ранее заявил в полицию об изнасиловании таксистом после посещения бара.