Сторонники Саакашвили устроили штурм Октябрьского дворца в Киеве

17 декабря, 18:47
Фото: ТАСС/Петр Сивков
Сторонники бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили, проводящие в Киеве марш за импичмент президента страны, устроили штурм Октябрьского дворца.
Активисты выломали входную дверь и подавили сопротивление нацгвардейцев, забаррикадировавшихся внутри. Проникнув внутрь, митингующие вывели из дворца несколько нацгвардейцев, белых от порошка огнетушителей, сообщает РИА Новости.
Также были слышны три сильных хлопка, как от разрыва взрывпакета. Пострадали некоторые демонстранты. Кроме того, сообщается о более 30 пострадавших полицейских.
Позже по призыву Саакашвили активисты покинули Октябрьский дворец и направились на майдан Незалежности.
В акции сторонников Михаила Саакашвили в центре украинской столицы участвовало две тысячи человек.
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