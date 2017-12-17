Марш сторонников Саакашвили за импичмент Порошенко прошел в Киеве

17 декабря, 16:00
Фото: AP/Efrem Lukatsky
Около двух тысяч человек участвуют в воскресной акции сторонников Михаила Саакашвили в центре украинской столицы. Порядок обеспечивают примерно тысяча правоохранителей, сообщили в пресс-служба полиции Киева.
Как предает РИА Новости, в настоящее время сторонники экс-президента Грузии проводят вече, требуя принять закон об импичменте, чтобы добиться отставки президента Украины Петра Порошенко.
Митингу предшествовал марш, в рамках которого сторонники Саакашвили прошли колонной по центру Киева. Отмечается, что акции такого рода в последнее время устраивают каждое воскресенье. В полиции Киева подчеркнули, что правоохранители сопровождают участников вече, чтобы не допустить правонарушений и провокаций.
8 декабря Михаила Саакашвили задержали по делу о содействии участникам преступных организаций и скрытии их преступной деятельности. Однако 11 декабря Печерский районный суд Киева принял решение выпустить политика из-под стражи. Ходатайство прокурора о домашнем аресте Саакашвили удовлетворено не было.
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