Шесть человек погибли из-за пожара в частном доме в Красноярском крае

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Шесть человек погибли в результате пожара в частном доме в Красноярском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в городе Уяре на улице Сурикова, доме 6. Сообщается, что в результате пожара скончались пятеро детей и один взрослый.

Ранее пожар произошел в жилом доме в городе Пересвете. В результате инцидента погибли два человека. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Также на юге Москвы накануне возникло возгорание в многоэтажном доме. Из-за пожара 10 человек покинули здание. Пожар был ликвидирован усилиями экстренных служб.