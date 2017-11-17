Несколько человек погибли из-за авиаинцидента в Великобритании

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В результате столкновения вертолета и легкомоторного самолета в небе в Великобритании погибли несколько человек.

Об этом сообщили в региональной полиции, однако точное количество жертв назвать отказались, передает РИА Новости.

После происшествия некоторые дороги поблизости были перекрыты, в настоящий момент движение восстановлено, отметили в правоохранительных органах.

На месте ЧП работают спасатели, врачи, а также сотрудники ведомства по расследованию авиаинцидентов.

Трагедия произошел 17 ноября неподалеку от города Эйлсбери. Оба воздушных судна вылетели из авиапарка неподалеку от города Хай-Уайкомб.