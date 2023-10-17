17 октября, 19:04Происшествия
Тело серфера нашли на берегу Невского залива в Ленобласти
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Ленинградской области на берегу Нарвской губы Финского залива обнаружили тело утонувшего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
По версии следствия, в гости к родственникам в Кингисеппский район приехал 52-летний мужчина. 13 октября 2023 года он пошел заниматься серфингом на Финский залив, но на связь с родней так и не вышел. Через какое-то время его тело без признаков жизни и телесных повреждений обнаружили на берегу Нарвской губы.
По данному факту проводится доследственная проверка, заключили в пресс-службе.
Ранее в правоохранительных органах заявили, что 27 сентября на западе столицы мужчина захлебнулся в бассейне. Это произошло после того, как его рука застряла в трубе. Инцидент произошел в спортивном комплексе Олимпийской деревни.
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