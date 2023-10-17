Тело серфера нашли на берегу Невского залива в Ленобласти

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Ленинградской области на берегу Нарвской губы Финского залива обнаружили тело утонувшего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

По версии следствия, в гости к родственникам в Кингисеппский район приехал 52-летний мужчина. 13 октября 2023 года он пошел заниматься серфингом на Финский залив, но на связь с родней так и не вышел. Через какое-то время его тело без признаков жизни и телесных повреждений обнаружили на берегу Нарвской губы.

По данному факту проводится доследственная проверка, заключили в пресс-службе.

Ранее в правоохранительных органах заявили, что 27 сентября на западе столицы мужчина захлебнулся в бассейне. Это произошло после того, как его рука застряла в трубе. Инцидент произошел в спортивном комплексе Олимпийской деревни.