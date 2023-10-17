Следователи задержали водителя перевернувшегося в Приморье автобуса

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"

Следователи задержали водителя автобуса, перевернувшегося накануне на дороге в Хасанском районе Приморья, в результате чего два человека погибли и десятки получили ранения. Об этом сообщается в телеграм-канале СУ СК по Приморскому краю.

По версии следствия, инцидент произошел 16 октября на 74-м километре автодороги Раздольное – Хасан. Водитель автобуса съехал с дороги, машина опрокинулась. По данным региональной прокуратуры, в автобусе был 51 пассажир (по данным СК – 50 пассажиров), все граждане России и 50-летний водитель – гражданин КНР. Всего были госпитализированы 18 человек, среди них есть ребенок 16 лет.

Водителя задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения").

Отмечается, что следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, допрашиваются свидетели, будут назначены судебные экспертизы, в том числе автотехническая. Кроме того, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП.

Ранее сообщалось, что в ДТП погибли две женщины 1942 и 1966 годов рождения. В больницу после аварии доставили 30 пострадавших. К месту аварии отправили вертолет Территориального центра медицины катастроф.

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