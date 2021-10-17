Поезд в столичном метро резко затормозил из-за человека на путях

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На станции метро "Филевский парк" машинист поезда применил экстренное торможение из-за человека на путях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу метро.

"Около 15 часов, из-за человека на пути станции "Филевский парк" машинист одного из составов применил экстренное торможение. Пассажир был оперативно поднят на платформу сотрудниками метро", – говорится в сообщении.

Пассажиров призвали соблюдать правила безопасности в метро и не подходить к краю платформы, а также не спускаться на путь, так как это опасно для жизни.

Уточняется, что сейчас движение поездов на Филевской линии осуществляется в соответствии с графиком.

Ранее из-за человека на путях задерживались поезда на Горьковском направлении Московской железной дороги.