17 сентября, 22:39Происшествия
Средства ПВО уничтожили третий украинский беспилотник над Крымом
Фото: Министерство обороны Российской Федерации
Второй украинский беспилотник самолетного типа был уничтожен над юго-западной частью Крыма российскими средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"17 сентября около 21:30 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в телеграм-канале ведомства.
Ранее министерство обороны РФ сообщало, что средства ПВО примерно в 20:30 сбили два украинских БПЛА в юго-западной части Крыма.
До этого украинские беспилотники были сбиты над северо-западным, восточным и западным побережьями Крыма.
Российские системы ПВО сбили четыре беспилотника над Крымом
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