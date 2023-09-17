Средства ПВО уничтожили третий украинский беспилотник над Крымом

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Второй украинский беспилотник самолетного типа был уничтожен над юго-западной частью Крыма российскими средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"17 сентября около 21:30 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в телеграм-канале ведомства.

Ранее министерство обороны РФ сообщало, что средства ПВО примерно в 20:30 сбили два украинских БПЛА в юго-западной части Крыма.

До этого украинские беспилотники были сбиты над северо-западным, восточным и западным побережьями Крыма.



Российские системы ПВО сбили четыре беспилотника над Крымом