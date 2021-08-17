Автомобиль загорелся на Лермонтовском проспекте

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На съезде с Лермонтовского проспекта в столичном районе Выхино-Жулебино загорелся автомобиль, из-за чего движение транспорта затруднено. Информация об этом появилась в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На съезде с Лермонтовского проспекта на внешнюю сторону 8-го километра МКАД произошло возгорание легкового автомобиля. Затруднено движение транспорта", – говорится в сообщении.

Ранее на одной из дорог столицы также произошло возгорание машины. Водитель не смог справиться с огнем самостоятельно. Ему на помощь пришел полковник полиции Сергей Лавров.

