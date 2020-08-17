СК возбудил дело по факту гибели ребенка при пожаре в доме в Подмосковье

Фото: скриншот видео телеграм-канала Hue

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка при пожаре в частном доме в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе СК по области.

"Следователем следственного отдела по городу Ступино ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", – сообщили в ГСУ.

Пожар произошел в частном доме в селе Верзилово. В доме находились две семьи – двое взрослых и трое детей. При пожаре погибла 10-летняя девочка.

Остальные пострадавшие госпитализированы, сейчас они находятся в реанимационном отделении. Их состояние оценивается как тяжелое.

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. В настоящее время устанавливается причина произошедшего. Специалисты уже опросили очевидцев, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Ранее сообщалось, что при пожаре в жилом доме в Зелнограде погибли два человека. Огонь охватил двухкомнатную квартиру на седьмом этаже строения.

