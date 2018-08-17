Таксист напал с ножом на пешехода в Печатниках

17 августа, 20:34
Фото: depositphotos/blinow61
Полицейские ведут поиски таксиста, который подозревается в нападении на пешехода на юго-востоке Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе столичного главка МВД.
По информации МВД, в 19:29 в полицию сообщили о конфликте между водителем легковушки и пешеходом, который произошел у дома № 31 на Люблинской улице. В ходе ссоры автомобилист напал на оппонента и нанес ему телесные повреждения. Сейчас полиция предпринимает меры для розыска и задержания подозреваемого, который скрылся с места происшествия. Причины и обстоятельства конфликта выясняются, передает Агентство "Москва".
Представитель правоохранительных органов, в свою очередь, уточнил, что пешехода ударил ножом водитель такси Kia Rio с московскими номерами. Для его поимки в столице объявлен план "Перехват".
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