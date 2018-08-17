В Генуе пять человек пропали без вести после обрушения моста

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В результате обрушения автомобильного моста около итальянского города Генуя пять человек считаются пропавшими без вести. В больницах находятся десять раненых, девять из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу Гражданской обороны Италии.

На месте происшествия продолжаются поисковые работы. За последние двое суток спасатели не нашли ни живых, ни погибших людей.

Ранее сообщалось, что число жертв обрушения моста на автостраде около итальянского города Генуя возросло до 39 человек. С места происшествия эвакуировали 632 человека.

Мост через реку, соединяющий две части Генуи, обрушился днем 14 августа. Он был построен в 1960-х годах и отремонтирован два года назад. Предварительно, в качестве причины обрушения называются серьезные недостатки в обслуживании.